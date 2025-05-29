Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan park ve yeşil alanlara yönelik her türlü bakım, onarım ve tadilat hizmetlerini aralıksız sürdürürken, kuruma ait alanları da ilçe sakinleri yararına değerlendirip atıl kalmaktan kurtarıyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü; spor ve egzersiz yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirerek zinde kalmak isteyen her yaştan vatandaş için Kürkçü Mahallesi halı sahası yanında yer alan belediyeye ait alanı önce iş makineleri desteğiyle düzenleyip, ardından 6 farklı egzersiz yapabilmeyi sağlayan çeşitli spor aletleri yerleştirdi.

Alanın etrafına ağaçlar dikilerek çim tohumları atıldı

Birkaç hafta önce toprak takviyesi ile birlikte çeşitli araç ve gereçler yardımıyla tesviyesi yapılan, sonrasında ince bir katman betonla güçlendirilen alana, dinlenmek isteyen her yaştan vatandaş için oturma bankları ile çevrenin temiz kalması için çöp bidonları da konuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından alanın etrafı, hem çim ekimi hem de ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşillendirildi.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımız sürecek."

Akdeniz Belediyesi olarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, onları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve Akdeniz’in her köşesini daha işlevsel hale getirmek adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Kürkçü Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu yeni park ve spor alanı da bu anlayışın bir ürünüdür. Özellikle her yaştan insanımızın burada oturup dinlenebileceği, rahatlıkla spor yapabileceği, bedensel aktivitelerle sağlığını koruyabileceği bu alanın hem mahalle sakinlerine hem de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kullanılmayan alanlarımızı halkımızın hizmetine sunmak, onları atıl kalmaktan kurtarmak bizim için büyük bir önceliktir. Bu projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan; kendilerine sunulan hizmete tanık olan Kürkçü Mahallesi sakinleri, geçmişte atıl haldeki söz konusu bölgenin, dilediklerinde spor ve egzersiz yapabilecekleri bir alana çevrilmesi, ayrıca ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmasıyla birlikte güzel bir parka dönüşecek olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Akdeniz Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi.