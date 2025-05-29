Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetim ve temizlik araçlarının bakım, onarım ve teknik işlemlerini kendi personeliyle gerçekleştirerek, yüksek maliyet gerektiren işlemlerden tasarruf sağlıyor. Teknik personelin yürüttüğü çalışmalar, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının yanı sıra, operasyonel süreçlerde sürdürülebilirlik, hız ve etkinlik de kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren deniz denetim ve temizlik araçlarını, kendi bünyesindeki personel aracılığıyla sağlıyor. İhale usulü özel firmalara yaptırılan tamir, bakım ve onarım işlemleri yüksek maliyet gerektirirken, bunu yetkin ve tecrübeli personeli ile sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede tüm operasyonları daha ekonomik, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde yürütüyor. Teknik ekipler tarafından yapılan işlemler, bir yandan kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlarken, diğer yandan tasarruf edilmesinin de önünü açıyor. Periyodik bakımlar sayesinde araçların performansı artarken, olası yakıt ve yağ sızıntılarının önüne geçilerek, deniz ekosistemi de korunuyor. Gövde altı temizlik işlemleriyle yosun, deniz canlıları ve kabuklanmalar gideriliyor, oluşabilecek çatlak, delik ya da yapısal hasarlar erkenden onarılıyor.

"Yüksek maliyetler ödemekten kurtuluyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli kaptan Mehmet Emin Işık, yapılan tamir, bakım ve onarım işlemleri hakkında bilgi vererek, "Bizim 2 deniz denetim ve kontrol teknemiz, bir deniz yüzeyi temizleme ve 2 de fiber teknemiz var. Bu teknelerimizin yıllık bakımını, tecrübeli personelimiz sayesinde kendimiz yapıyoruz. Bu sayede yüksek maliyetler ödemekten de kurtuluyoruz" dedi.

Deniz araçlarının hepsinin güverte, karina ve makine bakımlarının yapıldığını sözlerine ekleyen Işık, "Böylece herhangi bir arıza ve problem oluşmadan, teknelerimiz günlük faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.