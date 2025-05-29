Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçilerin yıllardır yaşadığı sulama sorununu toplam 2 bin 508 metrelik sulama borusu desteğiyle çözdü. Destek sayesinde, Fakılı Mahallesi’nde bin dekar alanın daha verimli sulanacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin üretim şartlarını iyileştirmek amacıyla projelerini sürdürdüğü belirtildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, tarımsal üretimin temel unsurlarından biri olan suya erişimin daha verimli ve kesintisiz hale gelmesi için her yıl il genelinde toplam 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin, bu kapsamda Erdemli ilçesine bağlı Fakılı Mahallesi’ne de önemli destek sağladığı kaydedildi. Erdemli’ye 24 kilometre mesafede yer alan Fakılı Mahallesi’nde yaşanan sulama borusu sorunu, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çözüme kavuştu. 2020 yılında 504 metre, 2021 ve 2024 yıllarında ise 1002’şer metre olmak üzere, toplamda 2 bin 508 metre sulama borusu mahalleye ulaştırıldı. Destek sayesinde, Fakılı Mahallesi’nde 1000 dekar alan daha verimli sulanacak. Tarım alanlarının daha etkin sulanmasını sağlayan destek sayesinde, bölgedeki çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflendiği ifade edildi.

"Her yıl 100 kilometre sulama borusu desteği sağlıyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli harita teknikeri Mahmut Kapar, Fakılı Mahallesi Sulama Kooperatifi’nin, sulama güzergahlarında yaşadıkları su kayıpları nedeniyle 2019 yılında Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirterek, "Fakılı Mahallesi’ne 2020 yılında 504 metre, 2021 ve 2024 yıllarında 1002’şer metre olmak üzere toplam 2 bin 508 metre sulama borusu tahsis ettik. Projenin uygulanması ile bin dekar arazi daha verimli sulanacak" dedi.

İl genelinde her yıl toplam 100 kilometre sulama borusu desteği sağladıklarını vurgulayan Kapar, "Sulama borusu destekleri hem köylünün ihtiyaçlarını bir nebze gideriyor, hem de üretimde verimliliği artırıyor" diye konuştu.

"Artık su sıkıntımız yok"

Fakılı Mahallesi Muhtarı Suat Yanar da birkaç yıldır bazı bölgelerde kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Tarımda su olmazsa olmaz. Büyükşehir Belediyesinin desteği sayesinde artık su sıkıntımız yok. Başkanımız Vahap Seçer’e ve Büyükşehir Belediyemize destek için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdemli Fakılı Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Yıldırım ise destek sayesinde kesintisiz suya kavuştuklarını aktardı. Çiftçilikle geçimini sağlayan Bilal Özmen, sulama borusu sayesinde daha fazla ürün elde ettiklerini ve ürün çeşitliliğinin de 3-4 kat arttığını ifade ederken, Ali Gökçen daha önce suyu 9 kilometre mesafeden getirdiklerini, destek sayesinde su sıkıntısını giderildiğini söyledi.