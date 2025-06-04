Mersin’in Mut ilçesinde ormanlık alana yakın tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ortaköy Mahallesi Karaman Yolu üzerindeki kayısı bahçelerinin bulunduğu tarım arazisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangından, bahçe içerisinde bulunan köylülere ait 6 ev de kısmen etkilendi. Yangın, ekiplerin ortak çalışmasıyla yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 dönüm bahçenin zarar gördüğü bildirildi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.