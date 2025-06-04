Mersin’in Tarsus ilçesinde plastik kasa hammaddesi olan polietilendir yüklü tırın taşıdığı yük yola savruldu.
Olay, Adana-Mersin D-400 karayolunda Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.S. idaresindeki 33 ACY 031 çekici plakalı tırın 33 AAE 924 plakalı dorsesinde polietilendir bulunan dev haral çuvallar, kavşaktan geçerken, yol kenarına devrilerek saçıldı. Yaralananın olmadığı olayda trafikte aksamalar yaşandı.
Yola savrulan polietilendir maddesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Birimi ekiplerinin iş makinaları ile müdahalesi ile yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İHA