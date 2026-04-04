MERSİN (İHA) - Mersin'de son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunanların da yer aldığı 550 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması, asayişin temini ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin korunması amacıyla son bir ay içerisinde geniş kapsamlı operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aralarında ağır suçlardan uzun süreli cezası bulunan şahıslarında yer aldığı toplam 550 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalananlar arasında, D.Ü.'nün 46 yıl 1 ay hapis cezasıyla 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', Y.K.'nin 25 yıl hapis cezasıyla 'nitelikli cinsel istismar', T.U.'nun 24 yıl 10 ay hapis cezasıyla 'kasten öldürme', B.S.'nin 24 yıl 7 ay hapis cezasıyla 'dolandırıcılık', S.M.'nin 23 yıl 1 ay hapis cezasıyla 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlarından arandığı öğrenildi.

Ayrıca Y.E.'nin 20 yıl 10 ay 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', B.Y.'nin 20 yıl 5 ay 'hırsızlık', H.A.'nın 20 yıl 'dolandırıcılık', B.B.'nin 19 yıl 3 ay 'silahlı yağma' ve B.Ş.'nin 18 yıl 'öldürme' suçlarından arandığı bildirildi.

Öte yandan, haklarında yakalama emri bulunan bin 513 şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.