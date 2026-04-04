Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin merkezli olmak üzere İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 milimetre fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.