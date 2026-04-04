Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK bünyesinde verdiği 'Kahve Yapımı ve Sunumu' kursuyla vatandaşlara hem meslek edindirme hem de istihdam fırsatı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (MERCEK) Halkkent Şubesinde verilen ücretsiz 'Kahve Yapımı ve Sunumu' kursu, kahve sektöründe meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hem uygulamalı hem de teorik eğitimlerin verildiği kurs, katılımcılara profesyonel baristalık becerileri kazandırırken, kahve kültürünü yakından tanıma fırsatı da sunuyor. Kahveye ilgi duyan, yeni bir meslek edinmek isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmeyi hedefleyen kursiyerler, mis gibi kahve kokuları eşliğinde eğitim alıyor.

Mis gibi kahve kokan kursta baristalar yetişiyor

Toplam 130 saat süren eğitim programının sonunda kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler; otellerde, kafelerde ve restoranlarda barista olarak çalışma imkanı elde ederken, Büyükşehir kursiyerlerin istihdamına da destek sağlıyor.

Ücretsiz olarak verilen eğitimde kursiyerler, profesyonel ekipmanlarla uygulamalı eğitim alıyor. Kahve çekirdeğinin öğütülmesinden demleme tekniklerine, süt köpürtmeden bardak üzeri süsleme aşamasına kadar kahve yapımının tüm süreçleri detaylı şekilde öğretiliyor. Böylece kursiyerler, hem yurt içinde hem de yurt dışında geçerliliği olan bir meslek edinme fırsatı yakalıyor. 'Kahve Yapımı ve Sunumu' kursu yalnızca meslek edinmek isteyenlere değil, aynı zamanda kendini geliştirmek ve sosyalleşmek isteyen vatandaşlara da kapılarını açıyor.

'Amacımız, kursiyerlerin sektörde rahatlıkla iş bulabilmelerini sağlamak'

Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, Barista Atölyesinde verilen Kahve Yapımı ve Sunumu eğitiminde amaçlarının sadece kahve yapmayı öğretmek değil, kursiyerlerin sektörde rahatlıkla iş bulabilmelerini sağlamak olduğunu belirterek, 'Aynı zamanda kendi işletmelerini kurabilmeleri için, onlara güçlü bir mesleki altyapı oluşturuyoruz. Kahve artık sadece bir içecek değil, bir kültür, bir kariyer fırsatı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, sektöre nitelikli baristalar yetiştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız, ücretsiz bir şekilde barista kursumuzdan faydalanıp MEB onaylı sertifikayla ayrılabilirler' ifadelerine yer verdi.