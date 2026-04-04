Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çocukların bedensel bütünlüğünü korumak ve aile bilincini artırmak amacıyla 'mahremiyet eğitimi' düzenlendi.

Akdeniz Kaymakamlığına bağlı Özgürlük Mahallesi Aile Destek Merkezi-1'de gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara 'hayır' diyebilme becerisi kazandırılırken, ebeveynlere doğru iletişim teknikleri anlatıldı. Eğitimler iki aşamalı olarak uygulandı. Programın ilk bölümünde 3-6 yaş grubu kreş öğrencileriyle bir araya gelen Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, çocuklara oyun ve etkinlikler eşliğinde bedensel sınırlar hakkında bilgi verdi. Eğitimde çocuklara, bedenlerinin kendilerine ait olduğu, özel bölgelerin dokunulmazlığı, güvenli ve güvensiz temas arasındaki farklar ile istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında yüksek sesle 'hayır' diyebilmenin önemi yaş gruplarına uygun örneklerle aktarıldı.

Programın ikinci aşamasında ise kursiyer ve ebeveynlere yönelik 'Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli?' başlıklı interaktif seminer düzenlendi. Seminerde, ailelerin çocuklarıyla kuracağı sağlıklı iletişimin olası risk durumlarında erken uyarı sistemi görevi gördüğü vurgulandı.

Çalışmaların ardından açıklama yapan Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, mahremiyet eğitiminin erken yaşta verilmesinin önemine dikkat çekerek, 'Amacımız, çocuklarımızın kendi bedenleri üzerinde hak sahibi olduklarını öğreterek özgüvenli ve bilinçli bireyler olmalarını sağlamaktır. 3-6 yaş dönemi, çocuğun 'ben' kavramını ve sınırlarını keşfettiği kritik bir evredir. Çocuklarımıza oyunlarla dokunulmazlıklarını öğretirken, onlara yaşam boyu sürecek bir koruma kalkanı kazandırıyoruz. Ailelerimize en büyük tavsiyemiz, çocuklarıyla açık ve güvene dayalı bir iletişim dili oluşturmalarıdır. Bir çocuk 'hayır' demeyi önce evde öğrenmeli ve başına gelen her şeyi korkmadan ailesine anlatabileceğini bilmelidir' dedi.