Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyelerine yönelik düzenlediği eğitimle yaş almış bireyler arasında görülebilen akran zorbalığına dikkat çekerek, saygılı iletişim ve farkındalık konusunda bilgilendirme yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyal yaşamda karşılaşabileceği psikolojik ve sosyal sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Yenişehir Emekli Evi üyelerine yönelik 'Yaş almış bireyler arasında akran zorbalığı' konulu eğitim gerçekleştirildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, yaş almış bireyler arasında görülebilen akran zorbalığının nedenleri, etkileri ve bu tür durumlarla baş etme yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

'Yaş almış bireyler arasında da akran zorbalığı görülebiliyor'

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Neslihan Özcan Arslan, yaşlı nüfusun giderek arttığını ve buna bağlı olarak yaş almış bireylerin bir arada bulunduğu sosyal ortamlarda iletişim sorunlarının ortaya çıkabildiğini belirtti. Akran zorbalığının sadece çocuk ve gençlerde değil, yaşlı bireyler arasında da görülebileceğine dikkat çeken Arslan, 'Gençlerde ve çocuklarda akran zorbalığını çok görüyoruz ama artık yaşlılar arasında da bunu görüyoruz. Hastaneler, huzurevleri ya da belediyelere ait Emekli Evi gibi yaşlıların bir arada bulunduğu ortamlarda iletişim problemleri başlayabiliyor ve beraberinde akran zorbalıkları ortaya çıkabiliyor. Bu eğitimdeki temel amacımız bir farkındalık oluşturmak. Aynı çatı altında daha huzurlu ve daha iyi iletişim kurabilen yaşlı yetişkinlerin, bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Yaş almış bireyler, Büyükşehir Belediyesi Emekli Evinin hizmetlerinden memnun

Büyükşehir Belediyesi Emekli Evi üyelerinden İsmail Korulu, verilen eğitimi faydalı bulduğunu belirtti. Emekli Evlerinde genel olarak akran zorbalığı yaşanmadığını dile getiren Korulu, buna rağmen bu tür eğitimlerin bilinç oluşturması açısından önemli olduğunu söyledi. Korulu, 'Eğitim çok güzel bir şey. Bize faydalı oldu. Bizim Emekli Evinde arkadaşlarımız arasında akran zorbalığı yok ama yine de başka ortamlarda bunun yaşandığını duyuyoruz. Bu eğitimler, insanların birbirine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmasını sağlıyor' dedi.