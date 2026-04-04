Tarsus Gelecek Spor Kulübü, atletizm, boks, güreş ve halter branşlarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Farklı yaş gruplarında gelen başarılar, kulübün çok branşlı spor altyapısının güçlendiğini ortaya koydu.

Mersin'de düzenlenen Büyük Kadın ve Erkekler Mersin Boks Şampiyonasında kulüp sporcuları önemli dereceler elde etti. Abuzer Topaloğlu, +90 kilogram kategorisinde Mersin şampiyonu olurken, Hatice Kübra Göçer 54 kilogramda il birincisi oldu. Göçer, Kocaeli Darıca'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda ise 54 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Mersin'de gerçekleştirilen Okullar Arası Genç A ve Genç B Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmalarında kulüp sporcuları birçok kategoride derece aldı. Ayşegül Korkmaz 800 ve 1500 metrede il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Gizem Keskin 200 ve 400 metrede il birincisi olurken, Elizan Ecem Öz 200 ve 400 metrede il ikincisi oldu. Melek Naz Yaşar 200 metrede il ikincisi, 400 metrede il üçüncüsü olarak Türkiye Şampiyonası vizesi aldı.

Yarışmalarda ayrıca Mısra Çelik 1500 metrede il ikincisi, Çağla Taze Fidan 1500 metrede il üçüncüsü ve 800 metrede il dördüncüsü, Nilay Aydın ise 100 ve 200 metrede il üçüncüsü olarak takım başarısına katkı sundu.

Sivas'ta 26-29 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Küçükler Grup Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda 41 kilogramda Melik Enes Göçen ve 52 kilogramda Furkan Özman beşinci oldu. Aynı tarihlerde yapılan Küçükler Grup Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 34 kilogramda Mustafa Uzun Türkiye beşinciliği elde etti. Kayseri'de düzenlenen U15 Gruplar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ise 41 kilogramda Mustafa Turgut Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Reyhan Opçin 48 kilogram kategorisinde koparmada 53 kilogram, silkmede 63 kilogram ve toplamda 116 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Alisa Davarcı ise +77 kilogram kategorisinde toplam 144 kilogramla Türkiye sekizinciliği elde etti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, elde edilen başarıların disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Boltaç, sporcuların Tarsus'u ulusal arenada başarıyla temsil ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.