Adana’da saman balyası toplamak için tarlaya sokulan kamyonet, lastik kısmından alev alarak küle döndü.

Olay, İmamoğlu ilçesindeki bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, saman balyası toplamak isteyen Ali A. kamyonetiyle tarlaya girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle araç lastik kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, saman balyalarının da etkisiyle aracı tamamen sardı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca araç, kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. EKipleri olayla ilgili inceleme başlattı.