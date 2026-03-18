Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 100 milyon TL değerinde 144 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoda milyonlarca kaçak makaron olduğunu tespit etti. Ekiplerce depoya yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Depoda kartonların içerisinde piyasa değeri 100 milyon 800 bin TL olan 144 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların kentte tek seferde rekor yakalama olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı.