Sultangazi'de iki grup arasında çıkan ve ailelerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada silahlar konuştu. Polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayda, ateş açtığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyürken, yaşanan arbede sırasında gruptan bir kişi silahla ateş açtı. Silah sesleri üzerine panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa ekipler biber gazı ile müdahale etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silahla ateş açtığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anları, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve polis ekiplerinin kalabalığı ayırmak için müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.