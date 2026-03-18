Amasya'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 10 bin 301 adet artarak 164 bini geçti. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), ildeki toplam motorlu kara taşıt sayısını 164 bin 895 olarak açıkladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2026 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden Amasya ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları konusunda bir basın bülteni hazırladı. Amasya'da 2026 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 554 adet (yüzde 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 10 bin 301 adet (yüzde 6,7) artarak 164 bini geçti. 2026 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 33 milyon 869 bin 80 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Amasya ili toplam 164 bin 895 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,5'ine sahip.

2026 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Amasya'daki toplam 164 bin 895 motorlu kara taşıtının yüzde 46,6'sı (76 bin 779 adet) otomobil, yüzde 1,7'si (2 bin 735 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (629 adet) otobüs, yüzde 12,9'u (21 bin 341 adet) kamyonet, yüzde 2,4'ü (3 bin 942 adet) kamyon, yüzde 20,5'i (33 bin 745 adet) motosiklet, yüzde 0,3'ü (426 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 15,3'ü (25 bin 298 adet) traktörden oluşuyor.

Amasya'da Şubat ayında 3 bin 329 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 66,4 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 13,1 ile kamyonet ve yüzde 8,5 ile traktör takip etti. Amasya'da 2026 yılı Şubat ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (yüzde 18,4), özel amaçlı taşıtlar (yüzde 6,8) ve otomobil (yüzde 5,2) şeklinde gerçekleşti.