Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürhan Şengül, 'Ekonomik istikrarın sağlanması, piyasa disiplininin korunması ve alınan tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürhan Şengül, ekonomi gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Dünya akaryakıt sektörünün son yılların en sert dalgalanmalarından birine girmiş durumda olduğunu söyleyen Şengül, 'İran-ABD ve İsrail hattında yaşanan gerilimler, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve navlun krizleriyle birleşerek petrol fiyatlarını uluslararası piyasalarda zirve seviyelere taşımıştır. Petrol fiyatlarının yeni rekorlar kırıp kırmayacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak mevcut tablo, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Spekülatif fiyat hareketleri ve ani dalgalanmalar, tüketiciyi paniğe sevk ederek talebi öne çekmekte; bu durum ise arz krizini tetiklemektedir. Türkiye, bir yandan artan fiyat baskısıyla mücadele ederken, diğer yandan arz dengesizliğinin sebep olduğu stok maliyetleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreç, yalnızca enerji sektörünü değil; üretimden lojistiğe kadar tüm ekonomik dengeleri doğrudan etkilemektedir' dedi.

'Mevcut sistemlerin devamlılığı kritik bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır'

Türkiye'nin attığı adımlar kapsamında geliştirilen eşel mobil uygulamasının akaryakıt fiyatlarındaki baskıyı bir nebze de olsa hafifletmeyi başardığını ifade eden Şengül, 'Küresel piyasalardaki oynaklık ve jeopolitik riskler devam ettiği sürece, bu tür uygulamaların tek başına yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle hem kamu otoritelerinin hem de vatandaşların süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşımaktadır. Arz dengesizliğini gidermek amacıyla önemli bir adım atılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), zorunlu petrol stoklarının belirli bir kısmının geçici olarak piyasa faaliyetlerine sunulmasına izin verildiğini duyurmuştur. Bu karar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 'Acil Durum Eylem Planı' kapsamında alınmış olup, Türkiye'nin küresel enerji krizine karşı refleks gösterdiğini ortaya koymaktadır. Uygulanan tedbirler yerinde olmakla birlikte, sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde motorin fiyatlarının 85 TL ve üzerine çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, iğneden ipliğe tüm ürünlerde yeni bir zam dalgasını tetikleyecektir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri de dikkate alındığında, mevcut sistemlerin devamlılığı kritik bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır' diye belirtti.

'Yurtta sulh, cihanda sulh anlayışı olduğu kanaatindeyiz'

Güncel durumda motorinde ÖTV'nin 1 TL'nin altına gerilediğini, benzinde ise yaklaşık 6 TL seviyelerinde kaldığından bahseden Şengül, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu tablo, devletin fiyat artışlarını sınırlamak adına önemli bir mali yük üstlendiğini göstermektedir. Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği olarak; ekonomik istikrarın sağlanması, piyasa disiplininin korunması ve alınan tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Krizlerin çözümünde en temel ilkenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışı olduğu kanaatindeyiz.'