Amasya'da bir akaryakıt istasyonunda ücretsiz sıcak duş imkanı sunuluyor. Fiyat panosundaki 'ücretsiz sıcak duş' yazısını gören şaşırıp kalıyor. 5 yıldır süren sıradışı uygulama en çok uzun yol şoförlerini sevindiriyor.

Amasya - Suluova karayolunda akaryakıt ürünlerinin fiyat tarifesinin yer aldığı pano sıradışı bir uygulamaya davetiye çıkarıyor. Gece, gündüz fark edilebilen 'ücretsiz sıcak duş' yazısını gören şaşırıp kalıyor. Merak edenler istasyondaki 2 duş kabiniyle karşılaşıyor. Duş yapan sürücülere çay da ikram ediliyor.

'Dua etsinler yeter'

Uzun yollarda direksiyon sallayan tır ve kamyon şoförlerinin yaşadığı mağduriyeti gözlemlemesi sonrası 5 yıl önce başlattığı ücretsiz uygulamayı sürdürdüğünü belirten akaryakıt istasyonu sahibi Adnan Öksüz, 'Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor. Uzun yollarda dinlenemiyor. Müşterimiz olsun, olmasın herkes sıcak duş alabilir. Şampuanı, havlusu da bizden. Dua etsinler yeter' dedi.

'Gelene, geçene tavsiye ediyorum'

Tabelasındaki yazıyı ilk gördüğünde şaşırdığı istasyona yolu düştükçe uğrayıp duş aldığını anlatan tır şoförü Mehmet Emin Karaköse, 'Gelene, geçene tavsiye ediyorum. Geldiğimiz zaman bizlerde hijyenik ortamda duş alıp istirahat ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz' diye konuştu.

'İnşallah örnek olur'

Duş kabinlerinin aktif şekilde kullanıldığına değinen Arif Davulcu da, 'İnşallah örnek olur. Diğer alanlarda da böyle çalışmalar olur. Vatandaşlar mutlu. İşletmeyi tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.