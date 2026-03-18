Adana'da anneannelerinin ölümünün ardından onun 'Mezarımı temiz bırakın' öğüdüyle mezarını temizlemeye başlayan iki kardeş, bakımsız mezarları da temizleyerek geniş kitlelere ulaştı. Çocuklar, Ramazan Bayramı öncesi grup halinde bakımsız mezarları temizleyerek farkındalık oluşturuyor.

Adana'da yaşayan Hasan Hüseyin (18) ve Muhammet Ali Hiçdönmez (16) isimli kardeşler, geçtiğimiz yıl anneanneleri Elmas Yıldız'ı (80) kaybetti. Anneannelerinin ölümünün ardından her hafta mezarlığa giden kardeşler, mezarı temizlerken bazı mezarların uzun süredir bakımsız kaldığını fark etti. Bunun üzerine yalnızca kendi yakınlarının mezarıyla yetinmeyen kardeşler, çevredeki sahipsiz ve bakımsız mezarları da temizlemeye başladı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yapılan çağrılarla çok sayıda gönüllü bu harekete destek verdi. Ramazan Bayramı öncesi Asri Mezarlığı'na giden kardeşler ve 3 gönüllü genç, bakımsız mezarları temizledi.

'Projeyi büyütmek istiyoruz'

İHA muhabirine konuşan Hasan Hüseyin Hiçdönmez, 'Biz aylardır bu işi yapıyoruz. Asıl amacımız gençlerde farkındalık oluşturmak. Bir grup kurduk ve Adana'da başlayarak Türkiye'nin farklı yerlerindeki gençlerle birlikte mezar temizliği yapmayı planlıyoruz. Projemizi büyütmek ve daha fazla insana ulaşmak istiyoruz' dedi.

'Başlangıçta video çekmeden temizlik yapıyorduk'

Başlangıçta gönüllü olarak sessiz şekilde mezarlık temizliği yaptıklarını anlatan Hasan Hüseyin Hiçdönmez, daha sonra sosyal medyada farkındalık oluşturmak amacıyla videolar paylaşmaya başladıklarını belirterek, 'İlk başta video çekmeden mezar temizliği yapıyorduk. Daha sonra sosyal medyada paylaşarak insanlara mezarlık temizliğinin ve çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye karar verdik. Videolarımız ilgi görünce daha büyük bir motivasyonla çalışmaya devam ettik' ifadelerini kullandı.

Muhammet Ali Hiçdönmez ise, 'Bu işe yaklaşık bir yıl önce başladık. Anneannemizin vefatından sonra mezarlığa daha sık gitmeye başladık. Anneannemiz hayattayken mezarlığa gelir, kendi mezar yerini gösterir ve bize çeşitli hikayeler anlatırdı. 'Mezarımı temiz bırakın' diye sık sık öğüt verirdi. İlk olarak kendi mezarlarımızı temizledik. Daha sonra çevrede bakımsız ve kimsesi olmayan mezarları da temizlemeye başladık. Şimdi ise mezarlıkların genel temizliğini yapıyoruz. Amacımız hem çevreyi temiz tutmak hem de insanlarda farkındalık oluşturmak' dedi.