Mersin Anamur İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organize ettiği, ’Şehirlerin kalbi camide buluşalım’ programında yüzlerce çocuk bir araya geldi.

Anamur İlçe Müftülüğünce camilerin hayatın merkezinde konumlandırılmasını temin etmek, nebevi metotta olduğu gibi din hizmetlerini hedef kitleye göre uyarlamak, toplumun tüm kesimlerinin cami ve cami hizmetleriyle bağının güçlenmesini sağlamak amacıyla "Şehirlerin kalbi camide buluşalım’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Yunus Emre ve Otogar camilerinde gerçekleştirilen programda yüzlerce genç bir araya geldi.

Etkinliğe Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Şube Müdürü İshak Kacır, Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır ile din görevlileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Anamur’daki camilerde düzenlenen programda, cami görevlileri tarafından öğrencilere caminin bölümleri tanıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığının öğrencilere ve gençlere yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Müftü Fidan, yaptığı açıklamada, "Başkanlığımızın yürüttüğü birçok çalışma var ve bunların başında gençlik çalışmaları gelmektedir. Çünkü geleceğimiz ve göz nurumuz olan çocuklarımız ve gençlerimiz Rabbimizin bizlere emanetidir. Onlara, Kur’an, peygamber, vatan, bayrak ve ezan sevgisini bu yaşlardan itibaren öğretmek hepimizin görevidir. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, onları anlamak ve yarınlarımızın onlar olduğunun farkında olarak yetiştirmemiz ve yaşantımızla örnek olmamız gerekir" dedi.

Konuşmasında, öğrencilere tecrübelerini aktaran ve tavsiyelerde bulunan Fidan, gençlerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasının değerini vurguladı.