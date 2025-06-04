Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika’da NATO Karargahı’na gelişinde ilk olarak Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’ya geldi. Bakan Güler, başkent Brüksel’de Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar ve NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkili personel tarafından karşılandı. Brüksel temasları kapsamında NATO Karargahı’na geçen Bakan Güler, ilk olarak Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimî Temsilciliğimizin ardından Türkiye’nin NATO Türk Askerî Temsil Heyet Başkanlığını (TMR) ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.