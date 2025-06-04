Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Burcu Bayraktar Yücefaydalı, Kurban Bayramı’nda dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek sadece et tüketiminin sağlıklı olmadığını belirtti.

Bayraktar Yücefaydalı, bayram sofralarında etin yanında sebze, meyve, yoğurt gibi besinlerin de tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni kesilen etlerin dinlendirilmeden tüketilmesinin sindirim sorunlarına neden olabileceğini belirten Yücefaydalı, etlerin 24 saat dinlendirilmesini önerdi. Yücefaydalı ayrıca, etlerin haşlama, ızgara veya fırında pişirilmesinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kavurmanın kendi yağında, kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini söyleyen Yücefaydalı, sakatat tüketiminde ise kolesterol ve kalp hastalıkları riski taşıyan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bayram boyunca tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yücefaydalı, sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Kurban etinin hijyenik şartlarda kesilmesi, saklanması ve çözdürülmesinde dikkat edilmesi gerektiğini belirten diyetisyen, etlerin buzdolabında bir hafta, derin dondurucuda ise 6 aya kadar saklanabileceğini hatırlattı. Çiğ ya da az pişmiş etlerin tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Yücefaydalı, bayramda günlük 30 dakikalık yürüyüşlerin sindirimi kolaylaştıracağını da ekledi.