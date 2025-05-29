Mersin’de tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli stajyer öğrenicinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Sitedeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan Utku S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, Ö.Ş. idaresindeki 33 AIE 276 plakalı tırın altında kalarak yaşamını yitirdi, sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletli çocuğa tırın çarparak üzerinden geçmesi yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.