Pendik’te yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Aracından inen bir sürücü, diğer sürücüyü bıçakla tehdit etti. O sırada babasına bıçak çekildiğini gören genç kızın korku dolu çığlıkları araç kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın üzerine sürücülerden biri aracından inerek elinde bıçakla diğer sürücünün yanına gitti. Bıçağı göstererek tehditler savurdu. Bu sırada aracın içinde bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kız panikle bağırmaya başladı. Genç kızın, ‘Baba, bas gidelim. Korkuyorum’ diye bağırdığı duyuldu. Bıçak çeken sürücünün yanındaki kadın ise, "Git buradan, aşiret bunlar, döverler seni" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Olay anında araçta bulunan anne ve kızın yaşadığı panik, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.