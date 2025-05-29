Mersin’in Mut ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kale Mahallesi eski hastane caddesinde kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ü.V. idaresindeki 42 AYK 745 plakalı tır ile C.B.A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet genç sürücüsü ağır yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay erine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, olan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.