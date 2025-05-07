Yunanistan’ın Xanthi (İskeçe) kentinde düzenlenen Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace turnuvasında Muğlalı sporcular, Türkiye’yi başarıyla temsil ederek madalyalarla döndü.

Yaklaşık 400 sporcunun katılım gösterdiği turnuva, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’nin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Muğla’yı ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden tek kulüp olarak turnuvaya katılırken, Yunanistan’da Türk bayrağını dalgalandırmanın ve dostluk köprüleri kurmanın gururu yaşandı.

Turnuvaya katılan sporcular, Teknik Direktör ve Uluslararası Tekvando Koçu Naz Göktaş liderliğinde üstün performans sergileyerek finale yükseldi ve büyük başarılar elde etti. Turnuvaya katılan Yunanistan Tekvando Federasyonu Başkanı Christos Manolis, ülkemizi temsil eden Muğlalı sporculara madalyalarını takarak tebrik etti.

Ödül töreninde Türk sporcularına madalyalarını takan isimlerden biri de 2004 Atina Olimpiyatları ikincisi ve Yunanistan Tekvando Federasyonu Başkan Yardımcısı Elisavet Mystakidou oldu. Mystakidou, genç sporcuların azmini ve yeteneğini takdir ederek gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını ifade etti.

Şampiyonayı yakından takip ederek, Türk sporculara hem psikolojik açıdan hem de teknik taktik açıdan destek sağlamak için yanlarında bulunan Uluslararası ve Milli Tekvando Antrenörü

Uzm. Öğrt. Uğur Göktaş. "Bu şampiyonada elde edilen başarılar, yalnızca sportif anlamda değil, aynı zamanda azmin, disiplinin ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin simgesi oldu. Diğer bir açıdan sporun birleştirici yanını, dostluk, dayanışma ve barış bağlarını güçlendiren bir örnek de ortaya koydu. Sporcularımız çetin müsabakalar yaptı. Bu emekler madalyalarla da taçlanınca gururumuz daha da arttı. Burada duygu dolu anlar da yaşadık, gönderdeki bayrağımızı gören ve orada yaşayan soydaşlarımızın gelip bizlere destek vermesi de unutulmaz anlardandı. Bu vesile ile orada yaşayan Evled-ı Fatihan soydaşlarımıza da bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ben organizasyona ev sahipliği yapan ve bizleri davet eden ve bizlerle oldukça yakından ilgilenen Yunanistan Federasyon Başkanı Christos Manolis’e, Başkan Yardımcısı Olimpiyat 2.si Elisavet Mystakidou’ya ve değerli dostumuz, Büyük Şampiyon Oyunlarla Tarkwondo Kitabının yazarı Andres Christidis’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandıran kıymetli eşim Naz Göktaş Hoca ile sıfırdan çekirdekten yetiştirip bu günlere getirdiği sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık’a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Madalya kazanan sporcular

Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace turnuvasında madalya kazanan Muğlalı sporcular, Burak Yılmaz-80 kg erkekler kategorisinde Altın Madalya, Kardelen Korkut +73 kg kadınlar kategorisinde Altın Madalya, Ela Esila Toygar 51 kg kadınlar kategorisinde Gümüş Madalya, Elif Özer 44 kg kadınlar kategorisinde Gümüş Madalya.