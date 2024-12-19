Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek için yılbaşı temalı üretici kadın stantlarını açtı. El emeği ürünlerin sergilendiği stantlar, Mersinlilere benzersiz hediyelikler sunarak kadınların ekonomik fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı temalı üretici kadın stantları ile kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve ekonomik fırsatlarını iyileştirmek amacıyla düzenlediği yılbaşı temalı üretici kadın stantları, birbirinden eşsiz ürünler ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Stantlarda; yılbaşı süsleri, mumlar, takılar ve dekoratif eşya gibi birçok el yapımı ürün yer alıyor. Mersinlilere hediyelik ve dekoratif ürünler sunan üretici kadınlar, yılbaşı coşkusunu yansıtan rengarenk ürünleriyle ziyaretçilere keyifli alışveriş deneyimi sunuyor. Yılbaşı atmosferini yaşamak ve el yapımı ürünleri incelemek isteyenler, Trafik Parkta bulunan Kooperatif Marketi 30 Aralık’a kadar ziyaret edebilecekler.

“Mersin Büyükşehir, kadın elinden üretimi destekliyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerinde görev yapan Burcu Sert, “Kadınlara mali kaynak oluşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalar, Trafik Parkta yılbaşı konseptiyle devam etmekte. 30 Aralık akşamı saat 20.00’ye kadar üretici kadınlar evde ürettikleri ürünleri satışa sunacaklar. Tüm Mersinlileri kadın elinden üretime destek olmaya davet ediyorum. Bu sene yılbaşı hediyelerini, Trafik Parktaki üretici kadın stantlarını ziyaret ederek temin edebilirler” diye konuştu.

Yılbaşı konsepti kapsamında 90 üretici kadının stantlarda satış yapma şansı yakaladığını söyleyen Sert, “Evde üretim yapan kadınlarımızın satışları çok az kitleye ulaşıyor. Burada yaptığımız üretici kadın stantlarında hem sosyalleşme imkanı buluyorlar hem de satışlarına ve marka tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde ve Trafik Parktaki satışlar konusunda çok fazla olumlu geri dönüş alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Mersinlilerin gelip, görüp ve almasını tavsiye ediyoruz”

Mersinlilerin, kadınların ellerinden çıkan ürünlere ilgi gösterdiğini söyleyen Sert, “Üretici kadınların satış alanlarının neresi olduğuna dair sorular alıyoruz. Bu geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir, kadın elinden üretimi destekliyor. Mersin’de üretici kadınlar el emeği ürün ürettiği için her üründen bir iki tane var. O yüzden bu eşsiz ürünleri tüm Mersinlilerin gelip, görüp ve almasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umarım 2025 üretici kadınların arttığı ve desteklendiği bir yıl olur”

Kadınların üretimde yer alabildiğini göstermek için üreticiliğe başlayan ve aynı zamanda kimya öğretmeni olan Sevda Erdoğan, “Amacım kadınların da kendi başlarına birçok şey yapabileceklerini göstermekti. O yüzden bu yıl ilk defa Trafik Parkta bir stant açtım” dedi. Kimyager olarak doğal mum yapımıyla ilgilendiğini vurgulayan Erdoğan, mumun yanı sıra bir dizi farklı ürünler de ürettiğini kaydetti. Trafik Parkta kendi evinde gibi hissettiğini söyleyen Erdoğan, “Burada olmak çok keyifli. Stanttaki arkadaşların hepsi pozitif. Buradaki insanlar ciddi anlamda kendi el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. El emeği göz nuru dediğimiz o kadar çok ürün var ki, o yüzden herkesin buraya gelmesini çok isteriz” diye konuştu.

“İlk başvurumda ilgilendiler ve stant açtım”

6 aydır mum üretimi yapan kimya mühendisi Nida Nur Bekçi, “2 yıl iş arama sürecim oldu, ancak bulamadım. Üretmeyi sevdiğim için en hızlı üretebileceğim ve yeteneklerimi konuşturabileceğim iş olarak mumu seçtim. Yaklaşık 6 aydır yapıyorum. Bu ilk stant açışım” dedi. Bekçi, üretici kadın stantlarında yer almanın tanınmak için çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Günde en az 500-600 insan geliyor. Mum sevmeyen bile geliyor, bakıyor, kokusundan etkileniyor. Aynı zamanda workshop da almak istiyorlar. İlk başvurumda ilgilendiler ve stant açtım. Beklediğimin de üstünde ilerliyor. Bu standı açmamıza vesilen olan Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.