Mersin'de dört üniversiteden öğrenci toplulukları, iş dünyası, girişimcilik, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.Buluşmada üniversite toplulukları arasında kurulabilecek iş birlikleri ve ortak projeler ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, Google Geliştirici Grupları (GDG) Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğiyle 'Üniversite Toplulukları Buluşması' düzenlendi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin'deki dört üniversiteden öğrenci toplulukları ile iş dünyası, girişimcilik, teknoloji ve sivil toplum temsilcileri buluştu. Etkinlikte öğrenci toplulukları arasındaki iletişimin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması üzerinde duruldu. Ayrıca Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in öğrencilere sunduğu toplantı, eğitim ve etkinlik imkanları hakkında bilgi verildi.

'Hedefimiz ortak bir gelişim platformu oluşturmak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlerin taleplerinden doğduğunu belirterek, 'Aslında 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' fikri tamamen sizlerin düşüncesi. Sizlerin fikri, sizlerin bizlerden talebi. Alanımızın tamamını öğrencilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyasının kullanacağı şekilde tasarladık' ifadelerini kullandı.

Toplantı ve eğitim salonlarının üyelik ve rezervasyon sistemiyle ücretsiz kullanılabildiğini anlatan Özada, 'Artık firmaları da davet edeceğiniz bir eviniz var. Hedefimiz ortak bir gelişim platformu oluşturmak' diye konuştu.

Üniversite topluluklarını bir araya getirerek ortak üretimi artırmak istediklerini dile getiren Özada, 'İletişim çağında biz topluluklar bir araya gelmek zorundayız. Eğer biz bir araya gelemiyorsak, biz sizi bir araya getiremiyorsak bu bizim için bir sorundu ve biz de bu soruna en güzel çözümü 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'den verdiğimize inanıyoruz' diye konuştu.