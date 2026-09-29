Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki mobilya imalat ve satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek mağazayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Alevlerin yan tarafta bulunan binaya da sıçraması üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının çevredeki diğer yapılara ulaşmaması için önlem alındı. Bir aracın da zarar gördüğü yangın ekiplerin müdahalesi ile diğer noktalara ulaşmadı.

AFAD koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü, OSB'den 15 itfaiye, 6 TOMA, 12 su ikmal aracı, 7 arozöz ile müdahale edilen yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bina inşaat halini alırken, ekiplerin soğutma çalışması da devam ediyor.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiğini belirten vatandaşlar, yangının destek arozözlerle çevreye sıçramasının önlenerek söndürüldüğünü söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.