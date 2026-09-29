Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki mobilya imalat ve satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek mağazayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Alevlerin yan tarafta bulunan binaya da sıçraması üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Yangının çevredeki diğer yapılara ulaşmaması için önlem alındı. Bir aracında zarar gördüğü yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile yangın diğer noktalara ulaşmadı. Yanıcı maddeler nedeniyle katlarda devam eden yangına müdahale yoğun bir şekilde sürüyor. AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü, OSB'den 15 itfaiye, 6 Toma, 12 su ikmal aracı, 7 arazözün müdahale ettiği yangın bölgesinde 4 ambulansta hazır bekletiliyor.

Çevreden geçerken yangını görenlerden Mehmet Ali Çelik, saatlerdir ekiplerin yoğun bir şekilde yangınla mücadele ettiğini kaydetti.