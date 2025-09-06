Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Pro Beach Plaj Voleybolu Turnuvası, Kızkalesi’nde başladı.

Tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi kumsalında gerçekleşen turnuvaya, Türkiye’nin yanı sıra birçok farklı ülkeden 15 erkek ve 9 kadın takım katıldı. ’Spor kenti Mersin’ mottosuyla uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, hem sporu kente taşıyor hem de Mersin’i dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bu yıl da yoğun ilgi gören turnuvada 24 takım kıyasıya mücadele ediyor.

Kültürlerin buluştuğu turnuva

Fransa, İran, Ukrayna, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen takımların da yer aldığı organizasyonda, sporun yanı sıra farklı kültürlerin buluşması da sağlanıyor. Kızkalesi, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle bu uluslararası turnuvaya görsel bir şölen katıyor.

"Sporu doğal güzelliklerle kaynaştırıyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın 4-7 Eylül tarihleri arasında devam edeceğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızkalesi’nde sporu; doğal ve tarihi güzelliklerle buluşturarak güzel bir etkinlik gerçekleştirmek istedik" dedi.

"Müsabakalar yoğun ilgiyle başladı"

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Plaj Voleybolu Sorumlusu Gültekin Tekinalp ise "4 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapıyoruz. Bundan sonra da bu iş birliğinin devam etmesini istiyoruz. Müsabakalarımız yoğun ilgi gördü, bundan çok memnunuz" diye konuştu.

Antalya’dan katılan sporcu Yasemin Yıldırım ise "Böylesine tarihi ve turistik bir yerde oynamak harika. Organizasyon çok güzel, buradaki atmosferi herkesin yaşamasını isterim" ifadelerini kullandı.

Turnuva, 7 Eylül Pazar günü yapılacak final müsabakaları ve kapanış töreniyle sona erecek.