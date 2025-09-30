Mersin’de öğrencilere siber güvenlik, internetin doğru kullanımı ve dijital bağımlılık konularında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen SİBERAY Projesi ile siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların azaltılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Akdeniz ilçesindeki 75. Yıl Fen Lisesi’nde seminer gerçekleştirildi. ‘İnternetin Güvenli Kullanımı, Siber Zorbalık ve Dijital Bağımlılık’ konularında iki oturumda toplam 310 öğrenci ve 5 öğretmene bilgi verildi. Katılımcılara el broşürleri dağıtılırken SİBERAY sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önerildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dijital güvenliğe dikkat çekmek ve gençlerin interneti bilinçli kullanmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirildi.