Mersin’in Bozyazı ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik ’iletişim yoluyla dolandırıcılık’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bozyazı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son dönemde artan iletişim yoluyla dolandırıcılık vakalarına karşı bilgilendirme yapıldı. Ekipler, muhtarlara dolandırıcılık yöntemleri, alınması gereken önlemler ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konularında detaylı bilgiler verildi. Telefon, SMS ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten ekipler, özellikle resmi kurum adı kullanılarak yapılan sahtekarlıklara karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler, vatandaşların herhangi bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaşmaları durumunda ise vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmalarını tavsiye etti.