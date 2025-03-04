Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından motosikletli kadınlara yönelik “Motorlu Kadınlar Güvenli Sürüş Etkinliği” düzenlendi. Geçtiğimiz yıl kurulan ve ilk etkinliklerini yine Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapan Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü üyelerine yönelik olarak düzenlenen güvenli sürüş etkinliği kapsamında Tarsus Gençlik Kampı’nda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından motosikletli kadınlara yönelik “Motorlu Kadınlar Güvenli Sürüş Etkinliği” düzenlendi. Geçtiğimiz yıl kurulan ve ilk etkinliklerini yine Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapan Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü üyelerine yönelik olarak düzenlenen güvenli sürüş etkinliği de oldukça verimli geçti.

Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, slayt eşliğinde sunum yapan ve katılımcı kadınların sorularını da yanıtlayan ileri sürüş teknikleri uzmanı Ömer Şen, ‘Motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar’, ‘Araç tanımanın önemi’, ‘Kazaların ne şekilde ve nasıl olduğu?’ gibi konularda ayrıntılı bilgiler verdi.

Dokucu: “Her alanda bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz” Motorlu kadınları yalnız bırakmayarak eğitime bizzat katılan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, bu tip etkinliklerin süreceğini belirterek, “İleri sürüş tekniklerine trafikte olan herkesin ihtiyacı var. Çünkü kaza oranları çok fazla. Biz bu sürüş etkinliklerini ve eğitimlerini aslında her alanda yapmak istiyoruz. Şimdi motorcu kadın arkadaşlarla başladık. 2025 yılı Kadın ve Aile’nin eğitim yılı. Her alanda, ama özellikte trafikte eğitime çok ihtiyaç var. Her alanda bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Şen: “İnsanların hayatına olumlu yönde dokunduğumuzdan memnun oluyoruz” Programa konuşmacı olarak katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Ömer Şen ise bu tip eğitimlerin oldukça faydalı olduğuna dikkati çekerek, “Sürücüler araçlarını tanıdığında çok daha iyi, daha sağlıklı bir sürüş oluyor. Nasıl duracağı, viraja nasıl gireceği gibi hususlar öğrenildiğinde, sürücüler açısından hem kaza riski azalıyor, hem de daha keyifli araç kullanıyorlar. Birçok sürücü maalesef hem otomobil, hem motosiklette kullandığı aracın performansını, nerede duracağını, nerede viraja girip, nerede kayıp, nerede kaymayacağını maalesef bilmiyor. Bu eğitimlerle insanların hayatına olumlu yönde dokunduğumuzdan memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yoksulabakan: “Çok kaliteli bir eğitim olmuş” Tarsus Motorlu Kadınlar Kulübü’nün genç üyelerinden olan ve motosiklet yarışlarına da katılan Yaren Yoksulabakan, “Tarsus’ta ve başka şehirlerde çok motor kazası oluyor. Bu eğitimde kadınlara bir tık daha öncelik tanıması çok güzel bir şey olmuş. Yarışlarda da sadece erkek kategorisi değil, kadınlara da bir hak tanınmış ve çok güzel bir şey. Bunun önceliği olmalı kadınlar açısından” şeklinde konuştu.

Özdemir: “Büyükşehir’in sayesinde Nisan ayında bir etkinliğimiz oldu” Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü kurucularından Meryem Özdemir ise Büyükşehir’den destek aldıklarını vurgulayarak, “Geçen yıl 4 Mart’ta kulübümüzü kurduk. Büyükşehir’in sayesinde Nisan ayında bir etkinliğimiz oldu. Sürüş eğitimleri aldık ve bu alanda bu 2 etkinliğimiz. Büyükşehir yine bize kapılarını açtı. Güzel dostluklar kurduk, güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel sürüş eğitimi aldık. Trafik kurallarını öğrendik. Virajlarda ya da kaza anında, ani duruşlarda nasıl davranacağımızı eğitmenimiz güzel bir şekilde gösterdi” dedi.

Türkan: “Tüm kadınlara örnek olmamız lazım” Özlem Türkan da, yaptıklarının tüm kadınlara örnek olması temennisinde bulunarak, “Ben son 3-4 aydır bu ekibe katıldım, iyi ki de katıldım. Yeni dostluklar edindim. Motoru güzel kullandıktan sonra, her şey güzel ilerleyebilir. Yani bence tüm kadınlara örnek olmamız lazım. Hiç korkmadan trafiğe çıkabilirler” sözlerini kullandı.