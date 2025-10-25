Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında personeline yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Uzman doktorların sunum yaptığı programda erken teşhisin önemi vurgulanırken, etkinlik sonunda pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve kadınları bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüğü bildirilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, her yılın Ekim ayında kutlanan ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenlemeye devam ettiği kaydedildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Çamlıbel, Tarsus ve Mersin Kilikya Lions Kulüplerinin ortaklığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ‘Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği’ düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan kadın daire başkanlarının da katıldığı ve büyükşehir personeline yönelik düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzman Dr. Aslı Bilekdemir ile Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzman Opr. Dr. Erdal Özmen sunum yaptı. Meme kanserine karşı alınacak önlemler, teşhis, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi katılımcılara anlatıldı. Sağlık yaşam alışkanlıklarının hastalığı önlemedeki en etkili yöntem olduğunu belirten doktorlar, erken teşhis için elle muayenenin önemine dikkat çekti. Kişinin kendi muayenesini düzenli yapmasının erken teşhiste en büyük etken olduğuna vurgu yapan doktorlar, ileri evre olmayan meme kanserlerinde tedavinin daha hızlı yanıt verdiğinin altını çizerek; düzenli mamografinin de mutlaka yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Rahim ağzı kanseri hakkında da bilgiler verilen etkinlikte belediyenin sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin kız çocuklarına ücretsiz olarak HPV aşısı yaptırdığına da dikkat çekildi.

Etkinlik sonunda katılımcılar farkındalığı tüm kente yaymak adına ellerinde bulunan pembe balonları gökyüzüne bıraktı.