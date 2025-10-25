Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4.’sünü düzenlediği ‘Mersin Gençlik Festivali’, Özgecan Aslan Meydanı’nda coşkulu bir başlangıç yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4.’sünü düzenlediği ‘Mersin Gençlik Festivali’, başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen festival, 29 Ekim tarihine kadar, Özgecan Aslan Meydanı’nda renkli etkinliklerini sürdüreceği bildirildi. Festivalin ilk gününde gençler, birbirinden farklı etkinliklerde hem öğrendi hem doyasıya eğlendi. Bilim, teknoloji ve doğa temalı stantlarda yapılan uygulamalı etkinlikler yoğun ilgi görürken, sanal gerçeklik oyunları ve stand-up gösterisi katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Akşam saatlerinde MC Halil ve DJ Onur ile başlayan konserler, Funda Kayacık’ın ardından sahneye çıkan Dedublüman ile birlikte zirve yaptı.

Festivalde gençler, bilim ve sanatla buluştu

Mersin Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Özge Gürses, festivalde yer alan bilim stantlarının ilgisini çok çektiğini belirterek, mikroskop standında salyangozun kalp atışlarını incelemenin heyecanını paylaştı. Gürses, "Mersin’de öğrenciler için böyle farklı aktivitelerin olması çok güzel. Festivaldeki çeşitlilik harika; özellikle hayvan sahiplenme etkinliği çok ilgimi çekti" dedi.

Festival alanını kızıyla birlikte gezen biyoloji öğretmeni Yusuf Kenan Durmaz, "Festival alanı mükemmel hazırlanmış. Çocuklar açısından öğretici bir ortam oluşturulmuş. Kızımın en çok ilgisini çeken stant 3D yazıcı standı oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Babasıyla birlikte geri dönüşüm standını inceleyen çocuklardan Nuriye Durmaz ise "Her şeyi çok sevdim, yine gelmek istiyorum. Gezegenimizi koruyalım, çünkü dünyamız çok güzel" ifadelerini kullandı.