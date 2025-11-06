Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla hazırladığı hediye kutuları moral desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla, Mersin Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar ve ailelerini yalnız bırakmayarak, ‘Büyük Kalpler İçin Destek Kutusu’ sloganıyla hazırlanan hediye kutuları ile moral desteği sağladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan hediye kutuları, çocukların seveceği oyuncaklar, boyama kitabı ve boya seti, sesli okuma kitabı, bardak, yapboz ve kutu oyunlarının yanı sıra, maske, eldiven ve ıslak mendil gibi hijyen ürünlerini de içerdiği bildirildi.

"Çocuklarımıza ve ailelerine, yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe, lösemi tedavisi gören çocukların, okullarından, sosyal çevrelerinden ve aile hayatlarından uzun süre uzak kaldıklarını belirtti. Tönbe "Çocuklarımıza, tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmek ve psikolojik destek sağlamak adına, ‘Onkoloji Hastası Çocuklara Paket Projesi’ni hayata geçirdik. Çocuklarımızın daha çok tıbbi ve medikal ihtiyaçları olduğundan, bu ihtiyaçlarına yönelik bir kutu hazırladık. Ayrıca sosyal eksikliklerini giderebilmek için de sesli kitap, oyuncak, yapboz ve matara gibi hediyeler ekledik. Projemizde hediye kutularımız, yaş grubu ve cinsiyete göre ayrıldı. Yaş aralığını 3-6 ve 6-12 olarak belirledik" diye konuştu.

2025 yılı içerisinde 4’üncü hediye dağıtımını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tönbe, projenin ilerleyen yıllarda da sürdürüleceğini söyledi.

"Hastalık sürecinde, bir elin üzerimizde olduğunu bilmek çok anlamlı"

Hastanede tedavi gören çocukların ailelerinden Fidan İnanç, belediyenin sunduğu moral desteğinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. İnanç "Belediyemizin, hazırladığı hediye kutuları ile çocuklarımızın yüzünü güldürmesi çok güzel. Çocuklarımız mutlu ve motive oluyorlar. Kutu içindeki hediyelerle bizi düşündüğünüzü anlıyor ve çok mutlu oluyoruz. Çünkü hastane koridorlarında unutulmak istemiyoruz. Hastalıkla mücadele ederken, hep bir elin üzerimizde olduğunu bilmek çok anlamlı. Büyükşehir Belediyemiz bizi hiç yalnız bırakmıyor" diyerek duygularını paylaştı.