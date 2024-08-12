Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliği, Tarsus’a bağlı Ulaş ve Sağlıklı mahallelerinde gerçekleştirildi. Çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı etkinliklerde çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlenme şansı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sıcak yaz günlerinde kentin dört bir noktasında heyecan oluşturan programları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Tarsus Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliği, Tarsus’a bağlı Ulaş ve Sağlıklı mahallelerinde coşkuyla gerçekleştirildi. Hareketli müzik eşliğinde başlayan programlarda sandalye kapma, halat çekme, yüz boyama ve diğer geleneksel oyunlar oynanırken, drama atölye çalışması da düzenlendi. Etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Ayrıca üstü açık otobüste müzik eşliğinde mahallede tur atıldı.



Mahalle muhtarları memnun

Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın, etkinliğe ev sahibi yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sıcak yaz günlerinde çocuklarımızın eğlenebilmesi için böyle bir ortam sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlıklı Mahallesi Muhtarı Yasin Kahraman ise bu tür etkinliklerin hem çocuklar hem de kendileri için faydalı olduğunu ifade ederek, devamının gerçekleştirilmesini istedi.

Etkinliklere Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin, Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Harun Doğan, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.