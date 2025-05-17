Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların sıkıntı yaşamasını önlemek, ayrıca görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde her gün tonlarca moloz ve hafriyatı, mobilya parçaları, tarımsal atık ve plastiğin yanı sıra doğa ve çevreye zarar veren pek çok atık ve kirleticiyi toplayıp bölgeden çıkarıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, özellikle ilçe sınırlarında yer alan ve üretim yapılan fabrikalar, tesis ve atölyelerden kaynaklı tonlarca atığı kent dışına çıkarmak için büyük bir mücadele veriyor. Ekip gücü ve iş makineleri desteğiyle gerçekleşen çalışmalarda, gerek vatandaşlar veya muhtarların talep ve şikâyeti, gerekse ekiplerin tespitiyle belirlenen tonlarca moloz, mobilya, tarımsal atık ve çöpler kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarılıyor.

Tonlarca mobilya atığı toplandı

Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa yaptıkları çalışma kapsamında; vatandaşlar tarafından sokak aralarına, kaldırımlara veya boş arazilere atılan koltukları, masa, sandalye, çekyat, dolap ve benzeri mobilyaları da toplayıp yaşam alanlarından uzaklaştırıyor. Büyük araçların giremediği bölgelerde ise ekipler, belediye envanterine kazandırılan çöp taksilerin desteğiyle kaldırımlara atılan çeşitli atıkları toplayıp ilçeden çıkarıyor.

Ekipler; son olarak yaptıkları ortak çalışmada, Mersin Sanayi Kompleksi içinde bulunan marangozlar sitesinin çevre koruma duvarı yanına dökülen tonlarca mobilya atığını da iş makineleri yardımıyla, uzun uğraşlar sonucu kamyonlara yükleyip bölgeden çıkardı. Hizmete tanık olan site esnafı ve vatandaşlar, yoğun emek veren ekiplere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.