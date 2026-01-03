AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin’de parti teşkilatının her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, üye sayılarındaki artışın milletin AK Parti’ye olan güveninin açık göstergesi olduğunu söyledi.

Aldemir, AK Parti’nin Mersin genelinde 209 bin 40 üyeye ulaştığını, son dönemde ise 21 bin 370 yeni ismin AK Parti ailesine katıldığını açıkladı. Bu tabloyu “Mersin’de büyüyen gönül birliği” olarak nitelendiren Aldemir, teşkilatların sahada ortaya koyduğu kararlı ve fedakâr çalışmalara dikkat çekti.

AK Parti’nin milletle kurduğu güçlü bağ sayesinde yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Aldemir, “Bu artış; davamıza olan sarsılmaz inancın, teşkilatlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmaların ve hemşehrilerimizin AK Parti’ye duyduğu güvenin net bir sonucudur” dedi.

Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mersin için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Aldemir, “Durmadan, yorulmadan; Mersin’e hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Aldemir, açıklamasının sonunda emeği geçen tüm il ve ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, AK Parti’ye güvenen Mersinli vatandaşlara şükranlarını sundu.