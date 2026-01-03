Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, ziyaret programı kapsamında Özel Mersin Şebnem Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretinde sınıfları tek tek gezen İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci, dersliklerde öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti; yürütülen etkinlik ve çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin derslere olan ilgisini ve sınıf içi etkileşimi gözlemleyen Özdemirci, eğitim ortamlarının niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Özdemirci; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde yürütülen eğitim faaliyetleri, akademik çalışmalar ve öğrenci gelişimine yönelik uygulamalar hakkında bilgi aldı. Eğitimde aile ve okul iş birliğinin önemine dikkat çeken Özdemirci, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel ve duygusal gelişimini destekleyen çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’ye günün anısına çiçek ve tablo takdim edildi. Nazik hediyelerinden dolayı teşekkür eden Özdemirci, eğitime katkı sunan tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.