Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket ile helikopterde üzüm salkımı gösterisi nefes kesti.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, Tren Garında gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan heyetin karşılanması töreni ile başladı. Vali Atilla Toros, Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Özgür Erken ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, diğer prtokol üyeleri, gaziler, milletvekilleri, vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Kortej yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı. 104. yıl coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda da devam etti. Vali Toros, Tuğamiral Erken ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören heyetin cipe binerek kutlamalara katılanları selamlamasıyla sürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajına yer verilirken öğrencilerde şiirler okudu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının da tüfekli hareket gösterileri gerçekleştirdiği törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de konser verdi.

JÖAK'ın helikopterli gösterisi ve silahlı hareketler nefes kesti

Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen 'üzüm salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı üzerinde birkaç tur atan helikopterden sarkan jandarma ekipleri, görsel şölen sundu. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve tarih bilinciyle andıklarını ifade etti. Başkan Seçer, '3 Ocak 1922 yalnızca bir kentin kurtuluş tarihi değildir. 3 Ocak, esarete boyun eğmeyen bir halkın bağımsızlığa olan inancını tarihe kazıdığı gündür. Mersin halkı bundan 104 yıl önce yokluklar içinde ama onuruyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle dimdik durmuş bu toprakların işgal altında kalamayacağını açık bir ifadeyle ortaya koymuştur. O gün sergilenen bu duruş, yalnızca geçmişin bir hatırası değil, bugün bizlere yol gösteren tarihi bir sorumluluktur' şeklinde konuştu.

'Modern bir kent oluşturmak için çalıştık'

Başkan Seçer, belediye olarak yönetim anlayışlarının net olduğunu vurgulayarak, kimseyi ayırmadan inanç, kimlik, siyasi görüş ya da yaşam tarzı gözetmeksizin kentin her ferdine eşit hizmet götürmeyi esas aldıklarını söyledi. Seçer, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentimizin yıllardır birikmiş ve ertelenmiş yapısal sorunlarına günü kurtaran geçici çözümlerle değil, kalıcı ve planlı müdahalelerle yaklaştık. Kentte alt ve üst yapı yatırımlarını kararlılıkla hayata geçirerek modern bir kent oluşturmak için çalıştık. Ulaşımda kent içi yolları yenileyen ve trafiği rahatlatan çalışmaların yanı sıra, Mersin'in geleceğini gözeten raylı sistem planlamalarıyla ulaşımı bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Sosyal politikalar alanında ise hak temelli bir anlayışı benimsedik. Çocukların, gençlerin, kadınların, yaş almışların ve özel bireylerin yaşamın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Mersin için çalıştık. Bu yaklaşımla belediyemizi 'halkın belediyesi' haline getirdik' ifadelerine yer verdi.