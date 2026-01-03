Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kamu düzenini sağlamak, vatandaşların huzur, rahat ve esenliğini korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Fasih Kayabalı Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen esnafa Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Denetleme Zabıta Şube Müdür Vekili Zülküf Aktürk, ekiplerin kent genelinde rutin kontrollerini sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Aktürk, 'Esnafın ve vatandaşların yoğun olduğu caddelerde düzenli denetimler yapıyoruz. Seyir halinde olan araçlarımızla da kontrollerimizi sürdürüyoruz. Amacımız halkımızın rahatı, esenliği ve huzurudur' dedi.

Yayaların kullandığı kaldırımları işgal ederek ürün teşhiri yapan esnafa idari yaptırım uygulandığını kaydeden Aktürk, 'Kaldırımlarda ürün teşhiri için iş yeri önünden 40 santimetreye kadar izin verilmektedir. Ancak hijyen açısından risk oluşturan ürünlerin teşhirine kesinlikle izin verilmemektedir. Bu kapsamda Mersin Çarşısı, Kuvayi Milliye Caddesi, Silifke Caddesi, İstiklal Caddesi, Fasih Kayabalı Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinde denetimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Ayrıca sivil öncü ekiplerimizle de kurallara uymayan işletmelere müdahale ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kaldırımlar vatandaşa aittir'

Kurallara uymayan esnafa yalnızca ceza kesilmediğini, aynı zamanda gerekli uyarıların da yapıldığını vurgulayan Aktürk, 'Kaldırımların vatandaşa ait olduğunu esnafımıza anlatıyoruz. Ürün teşhiri yapılırken yaya geçişinin engellenmemesi gerektiğini özellikle hatırlatıyoruz. Hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ancak tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uyguluyoruz' diye konuştu.

Esnaf ve vatandaş denetimlerden memnun

Cadde esnafından Müslüm Güler, denetimlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, 'Eskiden herkes kaldırımı işgal ediyordu. Büyükşehir Belediyesinin denetimleriyle bu sorun büyük ölçüde azaldı. Esnafın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor' dedi.

Fasih Kayabalı Caddesinde erkek kuaförü olan Fuat Çoban ise bazı işletmelerin kaldırımları işgal ettiğini belirterek, 'Vatandaşların geçiş yoluna engel olunmamalı' ifadelerini kullandı.