Mersin'de polisin 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi bulunan 'Change Araç' çetesine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Change Araç' çetesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 18 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla yurda getirilen araçların şasi numaralarını 'Ağır Hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, ayırca çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi de tespit eden polis operasyon yaptı. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı, belirlenen 27 adet araca ise el konuldu. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili bilgi verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada:' Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını 'Ağır Hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum' dedi.