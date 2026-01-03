Mersin Anamur ilçesinde yüksek rakımlarda ormanlar karla kaplandı, bölge dronla havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görseller çıktı.

Yurt genelinde olduğu gibi Türkiye'nin en sıcak illerinden her mevsim denize girilebilen Mersin'in yüksek rakımlarında da kar etkili oldu. Mersin'in Antalya'ya komşu olan Anamur ilçesinde bulunan Toros dağlarının bin 600 rakımı ise karla kaplandı. Anamur-Ermenek yolu üzerindeki 1600 rakımın üzerindeki Suolmaz Geçidi mevkiindeki ormanların beyaz gelinliği giymesiyle ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıkardı. Bölge dronla havadan görüntülenirken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye yaklaştığı öğrenildi.

Öte yandan bölgede soğuk havanın bir kaç gün etkili olması beklendiği bildirildi.