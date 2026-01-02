Bu yıl 11'incisi düzenlenen '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin Konulu Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklanırken dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erdemli Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin Konulu Şiir Yarışması'nın sonuçları belirlendi. Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen yarışmaya, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra farklı illerden toplam 56 şair katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülünü 'Mersin Güzellemesi' adlı şiiriyle Uşak'tan Ömer Ali Şimşek, ikincilik ödülünü 'Mersin Destanı' adlı şiiriyle Isparta'dan Durmuş Kaya, üçüncülük ödülünü ise 'Tarihe Destan Yazdık' adlı şiiriyle Adana'dan Hülya Çapar kazandı. Yarışmada sırasıyla Mehmet İbiş (Karboğazı Destanı), Yusuf Öz (3 Ocak Destanı), Ersin Aydın (Kurtuluşun Kalesi), Abdullah Coşkun (3 Ocak'ta Yanan Hürriyet Meşalesi), Mehmet Boz (3 Ocağa Giden Yol) ve Yakup Gümüş (Kanla Yazılan Destan) ilk onda yer aldı. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren şairlere kitap seti ve teşekkür belgeleri, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve davetliler tarafından takdim edildi.

Mersin'in kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kara, '3 Ocak, Mersin'in bağımsızlık ruhunun simgesidir. Bu anlamlı günü şiirle, sanatla yaşatmak bizim için çok kıymetli. Yarışmaya katılan ve emeği geçen tüm şairlerimizi yürekten kutluyorum' dedi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.