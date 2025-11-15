Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Emekli Evi üyelerini Tarsus’ta düzenlediği konaklamalı gezi programında ağırlayarak emeklilere hem tarihi bir keşif imkânı hem de moral ve motivasyon sağlayan etkinliklerle dolu bir gün sundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anamur Emekli Evi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’ta düzenlediği gezi ile Tarsus’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Tarsus Gençlik Kampı’nda konaklayan Emekli Evi üyeleri; kamp ortamında düzenlenen atölyeler, doğa yürüyüşleri ve müzikli etkinliklerle moral bulduklarını dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği etkinlikte emekliler, Tarsus’un saklı güzelliklerini keşfetmenin ve keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Etkinlik kapsamında Anamurlu emekliler, Tarsus’un tarihi sokaklarını, St. Paul Kuyusu’nu ve Kleopatra Kapısı’nı ziyaret etti. Günün sonunda Tarsus Gençlik Kampı’nda bir araya gelen üyeler, açık havada düzenlenen etkinliklerde eğlenip dinlenme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan programda emeklilere değişik ikramlar sunulurken, çeşitli sosyal aktivitelerle de birlikte vakit geçirmeleri sağlandı.

"Emeklilerimizin memnuniyeti bizler için çok değerli"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Başak Göktal Bayraktar, emeklilerin sağlıklı ve aktif yaş almalarını önemsediklerini söyleyerek, ilk kez konaklamalı bir kamp düzenlediklerini belirtti. Bayraktar, "Anamur Emekli Evi’nden 24 üyemizi, Tarsus Gençlik Kampı’nda ağırladık. Tarsus gezisi ve akşam düzenlediğimiz müzikli etkinliklerimizin ardından, emeklilerimiz bungalovlarda dinlendi. Sabah ise kahvaltı sonrası, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptılar. Bunun yanı sıra, emeklilerimizin ruh sağlığını da korumak adına bir sanat atölyesi düzenledik. Emeklilerimiz ilk defa böyle bir kampa katıldıklarını söyledi. Onların memnuniyeti bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.