Mersin’in Erdemli ilçesinde sabaha karşı barakada çıkan yangın seralara ulaşmadan söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi Güllühayat Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içinde kimse bulunmayan Ahmet B.’ye ait barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle baraka ve çevresindeki odunlara yayıldı. Müdahalede yetersiz kalan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerinin ulaşmasıyla yangın seraların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.