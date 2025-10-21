Dünyada ilk kez düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, Mersin’de eleme müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde organize edilen oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği organizasyon, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki 5 farklı noktada gerçekleştiriliyor.

Sporcular; para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarında kıyasıya mücadele edecek. Su, açık hava ve plaj temelli branşları aynı programda bir araya getiren organizasyonda Türkiye’yi 57 sporcu temsil ediyor.

Gün boyu sürecek müsabakalar kapsamında modern pentatlon ve halter branşları 23 Ekim’de başlayacak. Oyunların görme engelliler halter müsabakaları ise 1-3 Kasım tarihleri arasında IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak yapılacak.