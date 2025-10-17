Mersin’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kurulan hayır çarşısında, tatlılardan böreklere, dönerden tantuniye kadar birçok lezzet vatandaşlarla buluştu. Elde edilen gelir, Kur’an kurslarının ihtiyaçları için kullanılacak.

Mersin’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Akdeniz Şubesi ve Akdeniz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Ulu Camii avlusunda ’hayır çarşısı’ kuruldu. Kur’an kursu öğreticileri, din görevlileri ve öğrencilerin el emeğiyle hazırladıkları yiyeceklerin satışından elde edilecek gelir, Kur’an kurslarının çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 12 stant kuruldu. Tatlılardan ev yapımı böreklere, dönerden tantuniye, çiğ köfteden içli köfteye kadar birçok ürünün yer aldığı çarşı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hem el emeği ürünlerden faydalanırken hem de Kur’an kurslarına destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikte ayrıca Filistin standı, yüz boyama etkinlikleri ve kitap satış alanı da yer aldı. Türkiye Diyanet Vakfı’nın yayınlarının tanıtıldığı stantta, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Gün boyu süren etkinlikte, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

"Hayır çarşısının geliri, kurslarımızdaki çeşitli ihtiyaçlar için harcanacaktır"

Akdeniz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Arzu Gündoğdu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencilerin el emeğiyle hazırladıkları yiyecekleri stantlarda satışa sunduklarını belirterek, "Bu hayır çarşısının geliri 4-6 yaş Kur’an kurslarımızdaki çeşitli ihtiyaçlar için harcanacaktır. Hayır sahipleri burada hem el emeği, göz nuru yapılmış bir takım şeylerden faydalanacaklar hem de hayır yapmış olacaklar" dedi.

Yaklaşık 12 standın kurulduğunu ifade eden Gündoğdu, tatlılardan böreklere, dönerden tantuniye kadar birçok yiyeceğin yer aldığını ifade ederek, "Çiğ köfte standı, tantuni, döner, içli köfte, mantı, sıkma börek standımız, çadırımız var" diye konuştu.

"Filistin standı açtık"

Ayrıca Filistin standı da kurduklarını sözlerine ekleyen Gündoğdu, burada çocuklara yüz boyama etkinliği düzenlendiğini de belirterek, "Filistin standı açtık. Burada da çocuklarımıza yüz boyama yapılıyor. Onlara küçük hediyeler veriyoruz, kitap hediyelerimiz var. Yine Türkiye Diyanet Vakfı’nın kitaplarını sattığımız bir kitap standı da açtık burada" şeklinde konuştu.