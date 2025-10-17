Mersin’de 32 yaşındaki kadın, esnaf ve kahvehaneleri dolaşarak para toplarken zabıta ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, çevrede dilencilik yaptığı belirlenen G.K.’yı takibe aldı. Kısa sürede yakalanan kadının, yarım saat içerisinde vatandaşlardan topladığı paranın bin 32 lira olduğu tespit edildi.

Zabıta ekipleri, G.K. hakkında ’Kabahatler Kanunu’ kapsamında işlem yaparak bin 406 lira idari para cezası uyguladı.

Toplanan paraya da tutanakla el konuldu.